版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 06:42 BJT

全球外汇市场3月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月29日(周四)

2245 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话

2330 - 日本2月失业率和求才求职比

2330 - 日本2月所有家庭支出

2330 - 日本消费者物价指数(CPI)

2350 - 日本2月工业生产

3月30日(五)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0030 - 澳洲2月民间部门信贷与房屋信贷

0500 - 日本2月房屋开工与建筑订单

0600 - 德国2月零售销售

0645 - 法国2月消费者支出与生产者物价指数(PPI)

0700 - 瑞士3月KOF领先指标

0800 - 意大利2月PPI

0900 - 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值

0900 - 意大利3月CPI与HICP初值

1000 - 意大利2月薪资

-- - 欧元集团会议

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至3月31日)

-- - 西班牙政府提交2012年度预算

-- - 英国央行副总裁塔克出席2012年欧洲智库Eurofi研讨会简报发布会

1200 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)节目

1230 - 美国2月个人所得/个人支出

1345 - 美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)

1355 - 美国路透/密西根大学3月消费者信心指数终值

1400 - 美国趸售库存基准修正

1430 - 美国3月23日当周ECRI领先指标

1600 - 美国工业生产与产能利用率基准修正

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐