全球外汇市场3月30日主要消息

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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3月29日(周四)
2245 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔讲话
2330 - 日本2月失业率和求才求职比
2330 - 日本2月所有家庭支出
2330 - 日本消费者物价指数(CPI)
2350 - 日本2月工业生产
3月30日(五)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
0030 - 澳洲2月民间部门信贷与房屋信贷
0500 - 日本2月房屋开工与建筑订单
0600 - 德国2月零售销售
0645 - 法国2月消费者支出与生产者物价指数(PPI)
0700 - 瑞士3月KOF领先指标
0800 - 意大利2月PPI
0900 - 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值
0900 - 意大利3月CPI与HICP初值
1000 - 意大利2月薪资
-- - 欧元集团会议
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至3月31日)
-- - 西班牙政府提交2012年度预算
-- - 英国央行副总裁塔克出席2012年欧洲智库Eurofi研讨会简报发布会
1200 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)节目
1230 - 美国2月个人所得/个人支出
1345 - 美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)
1355 - 美国路透/密西根大学3月消费者信心指数终值
1400 - 美国趸售库存基准修正
1430 - 美国3月23日当周ECRI领先指标
1600 - 美国工业生产与产能利用率基准修正
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。