富士康工厂员工想加班 称伙食差

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月29日电---苹果(AAPL.O)产品组装工厂--富士康的中国工人都很年轻，而且以男性为主，他们中的很多人不住富士康提供的宿舍。

或许是因为伙食不佳。

华盛顿非盈利组织公平劳工协会（Fair Labor Association）对中国三家富士康工厂进行了一项调查，共有3.5万多名员工参与，结果表明，71%的受访者认为，工厂食堂伙食不好。

对于工厂食堂是干净卫生的假设，近48%的员工不予认可。

许多员工还愿意加班，挣更多的钱，这或难以实现，因预期将削减工时。

公平劳工协会主席范·赫尔顿（Auret van Heerden）在采访时称，这种情绪在中国打工者中间很典型。

“打工者找工作，希望在最短时间内，挣更多的钱。所以，他们要求加班，尤其是加班费高的时段。”

范·赫尔顿还指出，这或制造一些紧张局面，呼吁企业在执行合约时，与工人要进行“非常、非常小心地协商”。

近几年，苹果iPad和iPhone的主要生产商富士康因工作环境差，多名雇员自杀，一直是舆论的焦点。

公平劳工协会自今年2月起，对富士康深圳观澜工厂、深圳龙华工厂和成都工厂的工作环境进行调查。

**年轻一代打工者**

调查显示，富士康苹果代工厂员工的平均年龄为23岁，其中60%是男性。受访三家工厂有不到6%的员工年龄在16岁到18岁。

范·赫尔顿称，富士康近年来鼓励打工者自找住所。

“他们几年前就做出决定，提供食宿并非他们的核心竞争力。即使安置在园区的宿舍，我认为，他们也是转包给地产开发商。”

观澜住员工宿舍的工人比例为29.3%，龙华和成都分别为37.52%和69.61%。

约16%的受访员工称，宿舍“非常拥挤”，另有19%的人称“有点挤”。50%以上的受访员工选择“不适用于该问题”。

三家工厂多数员工是“操作员”，深圳两家工厂工程师的比例不到4%。公平劳工协会称，在成都，近11%的员工是工程师。

绝大多数受访者称，薪资水平无法满足其基本需要。（完）