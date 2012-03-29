〔纽约汇市〕欧元走软但日圆攀升,市场关注西班牙预算(更新版)

(新增文末表格)

* 1.33美元之下的欧元止损单被触发

* 意大利公债标售需求强劲,但西班牙预算公布前市场态度谨慎

* 日圆继续攀升

路透纽约3月29日电---欧元兑美元和日圆周四走软,投资者在本周末西班牙预算公布前态度谨慎,因担忧欧元区主权债危机.

欧元最近几个交易日稳步走低,本周稍早触及近四周高位,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,将继续执行宽松货币政策.

由于在未来几日欧元区将面临数个关键风险事件,投资者轧平头寸,富国银行驻纽约的汇市策略部主管Nick Bennenbroek表示.

"欧元有几天曾有不错的表现,"他说.

市场仍普遍存在更广泛的欧元抛售偏向,投资者现对部分升势进行获利了结,他补充说.

欧元兑美元EUR=回落0.2%,报1.3294美元,稍早跌至三日低位.

未来数日将发生的事件包括,西班牙公布预算,将显示政府收紧支出的程度,以及欧元区财长会议,预计会上决策者将上调两个救助资金的累积借贷上限.

西班牙预算是"一个非常冒险的游戏",卡加里Western Union Business Solutions的高级市场策略师Karl Schamotta表示.

一份撙节预算可能令公债市场释然.

"不过,现实是撙节举措将令成长放缓,并为该国未来的成长带来问题,"他说,"如果预算撙节的力度偏软,公债市场可能回落,市场人士担忧预算举措不足以解决该国财政问题."

对市场走势而言,这意味着未来波动性将增加,Schamotta表示.

尽管意大利公债标售总体成功,但意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周四依然走高,因投资者转向风险较低的德国公债.

德国央行总裁魏德曼警告扩大欧元区防火墙规模的作法只能拖延时间,之后市场愈发关注欧元区救助基金的规模.

交易员表示,欧元跌破1.33美元,触发自动止损卖单,此前欧盟执委会公布经济景气指数显示微跌0.1%,而工业景气指数则明显恶化.[ID:nSB1461540]

分析师表示,欧元不太可能突破1.30-1.35美元附近的近期区间.

**日圆全面走强**

欧元兑日圆EURJPY=R日内跌0.6%至109.60日圆.日本财年末相关需求助推日圆全面走强.日圆兑加元JPYCAD=R升0.3%,兑瑞郎JPYCHF=R升0.8%,兑英镑JPYGBP=R升0.2%.

周三是日本3月31日止财年的最后一个现货交易日.但日本中长期投资大户的资金流令主要货币兑日圆承压,市场人士称出口商大举抛售美元.

美元兑日圆JPY=跌0.5%至82.45日圆,此前一度低见近三周低点,并在跌破82.35/40后触发止损单.但许多策略师表示,只要接下来的美国数据不支持近来对经济成长的忧虑情绪,美元兑日圆就有望反弹.

"肯定有很多月末和季末的头寸调整,但在过去24小时内的更主要的交易是购买公债、抛售股票,"野村汇率策略师Geoff Kendrick表示.

成长相关货币澳元兑美元AUD=跌0.1%至1.0376美元,受中国经济成长放缓相关忧虑打击.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3301 1.3314 -0.10 +2.75 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.40 82.85 -0.54 +7.10 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 109.62 110.31 -0.63 +10.10 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9060 0.9052 +0.09 -3.37 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5952 1.5888 +0.40 +2.68 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9967 0.9980 -0.13 -2.22 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0367 1.0390 -0.22 +1.39 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2056 1.2054 +0.02 -0.72 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8335 0.8381 -0.55 +0.07 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8171 0.8171 +0.00 +4.97 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7440 5.7389 +0.09 -3.89 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6399 7.6409 -0.01 -1.27 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6575 6.6572 +0.00 -3.34 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8643 8.8659 -0.02 -0.55 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/梁睿雪;审校 李军/母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]