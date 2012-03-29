欧洲经济指标预测--3月30日-4月6日****

投行观点：JEFFERIES将SHIRE目标价从248美元下调至239美元，评级为买进
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路透3月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周---------------------------------
3月30日(五)
0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%
(较上年同期) +0.1% +1.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%
0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12
0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% +0.2%
(较上年同期) +3.2% +3.4%
0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月2日-6日
0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%
4月2日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +1.0% +4.4%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 49.0
0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.0 47.8
0748 法国Markit制造业PMI 3月 47.6 47.6
0753 德国制造业PMI 3月 48.1 48.1
0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7
0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.2%
0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2
0900 欧元区失业率 2月 10.7% 10.7%
4月3日(二)
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 54.3
0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
4月4日(三)
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 45.0 44.1
0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.0 50.0
综合PMI -- 49.0
0753 德国Markit服务业PMI 3月 51.8 51.8
0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 48.7 48.7
综合PMI 48.7 48.7
0800 意大利统计机构ISTAT预算收支与GDP比率 第四季 -- 2.7%
0828 英国CIPS服务业PMI 3月 -- 53.8
0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) 持平 持平
1000 德国工业订单(较前月) 2月 +1.4% -2.7%
1145 欧洲央行利率决议 4月 1.00% 1.00%
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.9%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -3.8%
制造业产出(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.7% +1.6%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) -- 3,250
4月6日(五)
0645 法国年度迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字125
0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差56 逆差53
进口(亿欧元) -- 421.60
出口(亿欧元) -- 368.30 (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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