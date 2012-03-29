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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 07:29 BJT

****欧洲经济指标预测--3月30日-4月6日****

路透3月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月26日当周---------------------------------

3月30日(五)

0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +1.2% -1.6%

(较上年同期) +0.1% +1.6%

0645 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.2% -0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.6%

0700 瑞士KOF领先指标 3月 0.04 负0.12

0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 +2.5% +2.7%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.0% +0.2%

(较上年同期) +3.2% +3.4%

0900 意大利薪资(较前月) 2月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

---------------------------------4月2日当周---------------------------------

4月2日-6日

0600 英国Halifax房价指数 3月 -- -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.9%

4月2日(一)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +1.0% +4.4%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 3月 49.5 49.0

0743 意大利Markit制造业PMI 3月 47.0 47.8

0748 法国Markit制造业PMI 3月 47.6 47.6

0753 德国制造业PMI 3月 48.1 48.1

0758 欧元区Markit制造业PMI 3月 47.7 47.7

0800 意大利失业率 2月 9.3% 9.2%

0828 英国CIPS制造业PMI 3月 -- 51.2

0900 欧元区失业率 2月 10.7% 10.7%

4月3日(二)

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 54.3

0900 欧元区PPI(较前月) 2月 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

4月4日(三)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 45.0 44.1

0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.0 50.0

综合PMI -- 49.0

0753 德国Markit服务业PMI 3月 51.8 51.8

0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 48.7 48.7

综合PMI 48.7 48.7

0800 意大利统计机构ISTAT预算收支与GDP比率 第四季 -- 2.7%

0828 英国CIPS服务业PMI 3月 -- 53.8

0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -0.1% +0.3%

(较上年同期) 持平 持平

1000 德国工业订单(较前月) 2月 +1.4% -2.7%

1145 欧洲央行利率决议 4月 1.00% 1.00%

4月5日(四)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.9%

0830 英国工业生产(较前月) 2月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -3.8%

制造业产出(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.3%

1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.7% +1.6%

1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%

量化宽松总规模(亿英镑) -- 3,250

4月6日(五)

0645 法国年度迄今预算(亿欧元) 2月 -- 赤字125

0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差56 逆差53

进口(亿欧元) -- 421.60

出口(亿欧元) -- 368.30 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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