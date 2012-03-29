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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.75 -0.96 -1.44 3352509

搜狐 (SOHU.O) 54.45 -1.50 -2.68 1423533

网易 (NTES.O) 58.34 -1.05 -1.77 1260516

百度 (BIDU.O) 146.41 -1.68 -1.13 5742590

亚信科技 ASIA.O 12.61 +0.10 +0.80 302700

侨兴环球电话 XING.O 0.68 -0.02 -2.86 39070

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.08 -0.10 -0.66 1302163

联电 (UMC.N) 2.52 -0.13 -4.91 1799492

日月光 (ASX.N) 5.02 +0.03 +0.60 268719

矽品精密 (SPIL.O) 5.98 +0.01 +0.17 2558535

和信超媒体 (GIGM.O) 1.31 -0.01 -0.76 79498

友达 (AUO.N) 4.64 -0.12 -2.52 177943

中华电信 (CHT.N) 30.41 -0.21 -0.69 177351

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.34 +0.02 +0.04 828654

香港

中国移动 (CHL.N) 53.88 -0.05 -0.09 161435

中国联通 (CHU.N) 16.71 -0.03 -0.18 449616

中国电信 (CHA.N) 54.80 -0.71 -1.28 69981

中芯国际 (SMI.N) 2.38 -0.01 -0.42 133171

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.09 -2.50 14025

(完)

--整理 郑茵

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