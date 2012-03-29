《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月29日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.75 -0.96 -1.44 3352509
搜狐 (SOHU.O) 54.45 -1.50 -2.68 1423533
网易 (NTES.O) 58.34 -1.05 -1.77 1260516
百度 (BIDU.O) 146.41 -1.68 -1.13 5742590
亚信科技 ASIA.O 12.61 +0.10 +0.80 302700
侨兴环球电话 XING.O 0.68 -0.02 -2.86 39070
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.08 -0.10 -0.66 1302163
联电 (UMC.N) 2.52 -0.13 -4.91 1799492
日月光 (ASX.N) 5.02 +0.03 +0.60 268719
矽品精密 (SPIL.O) 5.98 +0.01 +0.17 2558535
和信超媒体 (GIGM.O) 1.31 -0.01 -0.76 79498
友达 (AUO.N) 4.64 -0.12 -2.52 177943
中华电信 (CHT.N) 30.41 -0.21 -0.69 177351
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.34 +0.02 +0.04 828654
香港
中国移动 (CHL.N) 53.88 -0.05 -0.09 161435
中国联通 (CHU.N) 16.71 -0.03 -0.18 449616
中国电信 (CHA.N) 54.80 -0.71 -1.28 69981
中芯国际 (SMI.N) 2.38 -0.01 -0.42 133171
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 -0.09 -2.50 14025
(完)
--整理 郑茵
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20