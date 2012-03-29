更正:《美债周五展望》公债价格上升,因美联储进一步量化宽松的预期升温

(更正:因译文有误,内文第二段"报告也包括根据最新的季节性调整计算,在2007年基础上修正的数据"应改为"报告也公布了自2007年以来,根据更新后的季节调整因素计算的数据")

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 修正后的美国初请失业金人口数据被视为为美国更多量化宽松提供理由

* 美联储卖出86.2亿美元短债

* 公债收益率徘徊在两周低位

* 七年期公债得到强劲需求

路透纽约3月29日电---美国公债价格周四上涨,此前初请失业金人口数据削弱了对美国就业增长的乐观情绪,且美联储主席贝南克再次表示经济复苏相对疲弱.

美国政府称,上周初请失业金人数跌至四年新低,但报告也公布了自2007年以来,根据更新后的季节调整因素计算的数据,其中包括前一周的数据被大幅上修.这导致市场有传言称,最近的初请失业金人数下跌的幅度可能不及最初的预期.

有关美国就业增长速度仍缓慢的观点巩固了美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克近期强调劳工市场仍然疲弱的讲话,投资认为,贝南克对劳工市场的关注为美联储推出更多量化宽松及大规模买入公债以加快经济成长提供理据.

周四贝南克表示,美国经济成长低于其长期趋势,在2007-09年金融危机过后的经济复苏仍相对疲弱.

"现在贝南克公开发表讲话,主题是美联储不会很快升息,"Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说,"但贝南克对就业数据存疑,因此有更多温和的言论需要市场去消化."

"公债收益率近期上升,因市场认为美联储不会推出第三量量化宽松(QE3),现在公债收益率下跌,因市场认为就业市场不是原先所想的强劲,美联储很可能推出QE3,"Cleveland说.

这种矛盾情绪使下周出炉的3月就业报告至为关键,他说.

对欧元区财政的担忧持续也扶助重燃对美国公债的买需.

"意大利和西班牙公债收益率上升,避险德债的收益率下跌,"Franklin Templeton投资组合经理及固定收益政策委员会联席主席Michael Materasso说.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升至近一个月来的最高位,尾盘升11个基点,报5.22%.

其他欧元区二线国家公债也遭遇沽压,特别是西班牙公债,在周五备受关注的西班牙预算案公布前,及工人罢工反对大刀阔斧的改革之际,投资人对该国公债失去兴致.

"欧元区二线国家公债收益率攀升,中国和美国股市再次下跌.基本是避险交易,"Materasso说.

周四尾盘,指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率(殖利率)从周三尾盘的2.20%下跌至2.16%.

30年期公债US30YT=RR升21/32,收益率由周三尾盘的3.31%下滑至3.27%.

较长期公债收益率在其200天移动均线下方,暗示公债在两周前大跌后企稳.

美联储卖出86.2亿美元将在两至三年到期的公债,作为其卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的一部份.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红/李军

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