〔英国数据〕3月消费者信心指数降至负31,为三个月最低--GFK NOP

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透伦敦3月30日电---市场研究机构GfK NOP周五表示,英国3月消费者信心指数意外跌至三个月低位,进一步打击消费者协助推动英国经济复苏的期望.
英国3月消费者信心指数降至负31(路透调查预估为负28),2月为负29.
以下为数据表格:
3月 2月 1月 12月 11月 10月
GfK消费者信心指数 -31 -29 -29 -33 -31 -32
个人财务
过去12个月 -25 -21 -22 -23 -23 -24
未来12个月 -10 -6 -9 -10 -10 -10
经济状况
过去12个月 -59 -60 -58 -62 -61 -62
未来12个月 -30 -29 -33 -41 -33 -31
大额采购意愿 -31 -27 -22 -31 -27 -32 (完)
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--编译 肖群英;审校 王兴亚
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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