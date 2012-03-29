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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 07:16 BJT

〔英国数据〕3月消费者信心指数降至负31,为三个月最低--GFK NOP

路透伦敦3月30日电---市场研究机构GfK NOP周五表示,英国3月消费者信心指数意外跌至三个月低位,进一步打击消费者协助推动英国经济复苏的期望.

英国3月消费者信心指数降至负31(路透调查预估为负28),2月为负29.

以下为数据表格:

3月 2月 1月 12月 11月 10月

GfK消费者信心指数 -31 -29 -29 -33 -31 -32

个人财务

过去12个月 -25 -21 -22 -23 -23 -24

未来12个月 -10 -6 -9 -10 -10 -10

经济状况

过去12个月 -59 -60 -58 -62 -61 -62

未来12个月 -30 -29 -33 -41 -33 -31

大额采购意愿 -31 -27 -22 -31 -27 -32 (完)

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--编译 肖群英;审校 王兴亚

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