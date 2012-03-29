《美国上市公司业绩公布日程表》--3月30日

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
汤森路透3月29日电---3月30日(五)无标准普尔500企业公布业绩报告.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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