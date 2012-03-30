〔金砖国家〕3月29日股汇市收盘纵览

路透3月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月29日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.08%,报1,032.60点.

中国股市:沪综指连续第三日收跌,跌幅逾1.4%并创两个半月新低.分析人士认为,因市场预计3月通胀将有所反弹,且经济见底周期或将延长,从而延缓了政策放松预期,令抛压不断.沪综指.SSEC收报2,252.160点,跌32.721点,或1.43%,上次收盘低位为今年1月16日的2,206.193点.上海A股成交额为678.56亿元人民币,上日为780亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第二日收跌,中资银行和能源股拖累大市,企业业绩令人失望显示中国经济放缓对获利能力的影响大于预期.恒生指数.HSI收跌1.32%,报20,609.39点.恒生国企指数.HSCE跌1.57%,收报10,532.98点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收平.人民币今年小幅升值双向波动的预期已深入人心,客盘较认可当前汇价水平,近期购汇盘仍主导盘势.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水139点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3199元.[CNY/CN][ID:nSB1461706]

========================================================================================

印度股市:录得四个交易日以来的第三日下跌,Infosys等技术外包类股领跌.此前当地媒体报导,美国提高就业签证费,引发对美国这一技术外包重要市场前景的担忧.指标BSE指数.BSESN下跌0.37%,收报17,058.61点.[.BO][ID:nL3E8ET4ZH]

印度汇市:印度卢比录得逾三个月来最大单日跌幅,因石油进口商的美元买需依然旺盛,且印度股市下跌激发外资流出的忧虑.印度卢比兑美元INR=D2收报51.39/40,较周三收盘水准50.775/785下挫1.2%,为去年12月12日以来最大单日跌幅.[INR/][ID:nL3E8ET4XH]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,613.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.95%至858.96点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.33%至29.4900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.13%,报39.1201.

========================================================================================

巴西股市:巴西股市临近收盘时急剧缩减跌幅,受货币基金和其他投资者买盘提振.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘下跌0.32%,至64,871.99点.[ID:nL2E8ETBLI]

巴西汇市:拉丁美洲货币多数走软,受全球经济成长忧虑重燃拖累,然而巴西雷亚尔在尾盘略微反弹.巴西雷亚尔兑美元BRBY在周四大部分时间里下跌,但收盘微升0.06%,至1.8257.[ID:nL2E8ETB33]

========================================================================================

南非股市:周四下跌,矿业股领跌,全球市场的悲观基调加剧了看跌气氛.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘下滑0.5%至29,566.90点,令本季度涨幅缩窄至3.8%,但仍有望录得连续第二个季度上涨.综合指数.JALSH收跌0.41%,报33,483.26点.[.J][ID:nL6E8ETA55]

南非汇市:南非兰特兑美元下挫超过1%,此前南非央行总裁表示其预期本币将小幅贬值.南非兰特兑美元ZAR=D3连续第三日下跌,挫跌1.4%至2月中水平7.7801.周三收报7.6760.[ZAR/][ID:nL6E8ETABR](完)