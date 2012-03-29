《综述》控制通胀仍将是联储未来关注的焦点--FED官员

路透特拉华州威尔明顿3月29日电---两位美国联邦储备理事会(FED,美联储)高官周四表示,当联储最终需扭转极度宽松的货币政策时,控制通胀将变得紧迫.

目前美国通胀率徘徊在联储目标2%附近,政策制定者的焦点在于刺激经济增长并压低8.3%的失业率.但仍有人担心,联储史无前例的行动为物价可能大幅上涨埋下了种子.

美联储主席贝南克在乔治华盛顿大学发表演说时称,"和以往一样,我们必须关注通胀,并乐见维持物价稳定,通胀处于低位并保持平稳."

"这些是我们关心的问题.没有简单公式,但随着经济转强并可以靠自身力量持续增长,那么在某个时点,对联储提供大量支持的需求将开始消退."贝南克说道.