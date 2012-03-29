《综述》控制通胀仍将是联储未来关注的焦点--FED官员

券商观点：中国1月资本外流显着放缓，人民币兑美元汇率双向波动加大--招商
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。
路透特拉华州威尔明顿3月29日电---两位美国联邦储备理事会(FED,美联储)高官周四表示,当联储最终需扭转极度宽松的货币政策时,控制通胀将变得紧迫.
目前美国通胀率徘徊在联储目标2%附近,政策制定者的焦点在于刺激经济增长并压低8.3%的失业率.但仍有人担心,联储史无前例的行动为物价可能大幅上涨埋下了种子.
美联储主席贝南克在乔治华盛顿大学发表演说时称,"和以往一样,我们必须关注通胀,并乐见维持物价稳定,通胀处于低位并保持平稳."
"这些是我们关心的问题.没有简单公式,但随着经济转强并可以靠自身力量持续增长,那么在某个时点,对联储提供大量支持的需求将开始消退."贝南克说道.
距离下次美联储政策会议不到一个月,有关加息或出售部分联储持有的资产的言论四起.
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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