澳新经济指标预测--3月30日-4月6日****

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透3月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月26日当周-----------------------------------
3月30日(五)
0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.2%
0030 澳洲房屋信贷 2月终值 -- +0.5%
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月2日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.1%
0130 澳洲建筑许可 2月 -- +0.9%
4月3日(二)
0130 澳洲零售销售 2月 -- +0.3%
0430 澳洲央行利率决定 4月 -- 4.25%
4月4日(三)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 -- 逆差6.73
商品/服务进口 -- -1%
商品/服务出口 -- -8%
4月5日(四)
暂无重要数据
4月6日(五)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
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