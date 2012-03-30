〔香港新股〕郑煤机已向港交所递交上市申请,拟募资约8亿美元--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，郑州煤矿机械集团(601717.SS)已向港交所递交了上市申请，计划募集约8亿美元。
消息人士早前指出，是次上市发行将于今年下半年进行。德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排。
该公司董事会和股东大会已于去年9月同意赴港上市提案，发行不超过上市后总股本20%的股份。所募资金将用于建设海外生产、营销与服务网络，建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。[ID:nSB1961737](完)
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--整理 张喜良; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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