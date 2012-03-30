〔香港新股〕郑煤机已向港交所递交上市申请,拟募资约8亿美元--IFR

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，郑州煤矿机械集团(601717.SS)已向港交所递交了上市申请，计划募集约8亿美元。

消息人士早前指出，是次上市发行将于今年下半年进行。德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排。

该公司董事会和股东大会已于去年9月同意赴港上市提案，发行不超过上市后总股本20%的股份。所募资金将用于建设海外生产、营销与服务网络，建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。[ID:nSB1961737](完)

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