〔表格〕韩国2月工业生产较上月成长0.8%,优于市场预估

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透首尔3月30日电---韩国周五公布的数据显示,该国2月经季节调整的工业生产较1月成长0.8%,优于市场预期,并缓解了对中国经济成长放缓及内需低迷的担忧.[ID:nSB1463244]
韩国国家统计局公布的2月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
2月 *1月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 14.4 0.8 -2.1 3.2
工厂出货 13.7 ~ -2.6 ~
面向国内 11.4 ~ -5.3 ~
面向出口 16.5 ~ 0.7 ~
库存 19.2 ~ 21.2 ~
工厂平均设备利用率(%) 81.1 80.5
服务业产出 5.5 0.9 0.7 0.9
零售销售 5.3 2.6 0.6 0.6
资本投资总额 22.0 -5.4 4.9 12.9
建筑开工总额 14.5 10.7 -9.5 -15.4
^综合领先指标 ~ 1.0 ~ 0.7
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 王兴亚;审校 程琳
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