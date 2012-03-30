〔加股业绩〕RIM高层重组,第四财季录得亏损且黑莓出货下降

路透多伦多3月29日电---Research In Motion(RIM)RIM.TO周四公布录得季度亏损,因黑莓手机(Blackberry)出货量再度下滑.该公司还宣布,前联席执行长Jim Balsillie卸任董事职位,这是公司新任执行长改组高层人事的一部分.

RIM股价一度重挫9%,此前表示将不再发布财测,并在研究诸如合伙关系及合资企业等各类"战略机遇",且在研究其他活用资产的方法.

新任执行长Thorsten Heins不排除出售公司的可能性,不过他表示公司重点仍是重整旗鼓.Heins今年1月接替Balsillie和Mike Lazaridis这两名联席执行长职务.

"我自行检视了整体公司的现实状况.从执行长的观点来看这件事,很显然的RIM需要大幅度的改变."Heins在与分析师召开电话会议时表示.

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RIM在截至3月3日第四财季的黑莓智能手机出货量为1,110万部,较上财季下滑21%,但略超分析师预期.

即便如此,这仍是2006年以来该公司出货量首次在第四财季下滑,而且是RIM历史上第二次出货量在第四财季下滑.

RIM第四财季卖出逾50万台PlayBooks平板电脑,但为提高销量而大举打折促销.

黑莓出货量下滑表明,在今年晚些时候发布下一代黑莓手机之前,RIM顶多只是在原地踏步.

Jefferies & Co执行董事Peter Misek指出,RIM正为没有迅速授权作业系统和考虑其他竞争策略而付出代价.他说道:"未来三到六个月他们会很艰难."

Heins出任执行长后,立即引起投资者质疑他的复兴计划.他表示RIM不需要大刀阔斧的改革,稍后又申明RIM不会被分拆或出售.

但周四财报显示,该公司正发生重大变动.

RIM宣布,Balsillie卸任董事,首席技术官David Yach和首席运营官Jim Rowan也将卸任.

Charter Equity Research分析师Ed Snyder表示:"最终RIM采取了折衷办法,谨小慎微的迈出了整组步伐,他们的动作还不够快.他们需要全面改革公司文化和管理."

RIM决定结束提供当前及未来财季的具体财测,仅表示"预计到2013财年营收和获利将持续承压."

上述预期反映出该公司在美国业务疲软,在全球市场也受到竞争压力.

减计黑莓7手机存货和商誉价值后,RIM第四财季净亏损1.25亿美元,合每股亏损0.24美元.

调整后获利由上年的9.34亿美元降至4.18亿美元,合每股0.80美元.营收从55.6亿美元降至41.9亿美元.

汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师平均预估为营收45.4亿美元,每股盈余为0.81美元.

纽约对冲基金Ironfire Capital经理Eric Jackson称:"他们显然不清楚何时会触底,真等到那一天到来的时候,将很难挽回许多投资者."

RIM股价盘后挫跌2.4%.(完)