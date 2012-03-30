〔中国新债〕中石油集团4月上旬拟发的200亿企业债,设定招标区间--IFR

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团计划于4月上旬发行的总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）固息企业债券，已设定招标区间。这将是中石油本年度第4期企业债券。

接近交易人士透露，10年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）品种招标区间为4.0%-5.0%；而10年期（附第7年末投资者回售权）品种招标区间则在4.15%-5.15%，两个品种各计划发行100亿元。

国开证券将担任本期债券牵头主承销商，中金，中信证券(6030.HK)(600030.SS)，国泰君安证券，申银万国证券和银河证券任联席主承销商。大公国际给予本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。

中石油上一次债市募资是在今年3月14日发行总额200亿元10年期企业债券，发行票面利率4.80%。

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)