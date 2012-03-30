〔中国新债〕中石油集团4月上旬拟发的200亿企业债,设定招标区间--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团计划于4月上旬发行的总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）固息企业债券，已设定招标区间。这将是中石油本年度第4期企业债券。
接近交易人士透露，10年期（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）品种招标区间为4.0%-5.0%；而10年期（附第7年末投资者回售权）品种招标区间则在4.15%-5.15%，两个品种各计划发行100亿元。
国开证券将担任本期债券牵头主承销商，中金，中信证券(6030.HK)(600030.SS)，国泰君安证券，申银万国证券和银河证券任联席主承销商。大公国际给予本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。
中石油上一次债市募资是在今年3月14日发行总额200亿元10年期企业债券，发行票面利率4.80%。
中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司。(完)
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--整理 张喜良;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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