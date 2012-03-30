〔离岸人民币〕台湾租赁公司中租迪和三年期点心债利率定为5%--IFR

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾大型金融服务业者中租迪和已为其首笔点心债定价，该三年期债券，利率为5%，与周二设定的5%左右参考利率区间一致，规模7.5亿人民币（1.19亿美元），高于最初目标5亿人民币，成为台湾首家发行点心债的非银行金融机构。

认购规模总计9亿元人民币，30家机构提出申购。一如所料，台湾投资人占据多数，认购比例为57%，香港投资者认购比例为34%，剩余份额配给新加坡投资人。

台湾投资人对台湾企业发行的点心债再次展现出极大支持，因他们熟悉发行人及其信用状况。这大大有利于台湾点心债的发行规模和价格。

按照投资人类型看，银行认购比例为66%，私人银行认购比例为11%，证券公司和基金公司的比例分别为13%和10%。

澳新银行(ANZ.AX)、中银香港(2388.HK)和渣打(2888.HK)为联席簿记管理人。中租迪和的评级为BBB-（惠誉）。

中租迪和是台湾最大的租赁公司，所占市场份额约为45%。该公司主要面向中小企业，为其提供原材料和机械设备采购融资服务。中租迪和的业务覆盖范围包括台湾本土市场，在泰国、越南和美国占有一定份额，在中国大陆的份额正逐步增加。(完)

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