〔中国证券〕股指期权仿真交易4月启动,标的物为现货沪深300指数--报载

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透上海3月30日电---上海证券报周五报导称,股指期权将于今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.
报导援引相关人士透露,在股指期权的设计中,监管层将做市商制度纳入规划,计划引入券商充当做市商.另外,各类商品期权、ETF(可上市交易基金)期权等创新也在酝酿中.
据悉,监管层目前对于推出期权的态度较为积极.作为中国证券市场的历史空白,期权的大门最有可能由股指期权率先推开.在国债期货上报证监会之后,中金所对于国债期货的准备工作基本完成,股指期权的筹备工作已全面铺开.
报导并称,股指期权标的物已经正式确定为现货沪深300指数,将与当前运行良好的沪深300股指期货形成风险管理市场的完整体系.鉴于风控需要,首个期权品种采用欧式期权设计,要求其持有者只能在到期日行权.
中国金融期货交易所此前已于2月13日正式启动国债期货仿真交易.[ID:nSB1381692](完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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