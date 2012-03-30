《中国报摘》--中国证券报3月30日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清要求,抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种,加强相关农产品期货品种的研究开发力度,加强对铁矿石等战略性品种及期权等新交易工具的研究.

* 其他:

--证监会副主席庄心一表示,上市公司并购重组分道审核制度目前"正在准备中".

--天相统计数据显示,2011年873只基金亏损5,004亿元人民币,这是中国基金业历史上仅次于2008年的第二大亏损年度.股票型和混合型基金成为亏损"重灾区".

--业内人士透露,监管部门就中小企业私募债征求意见的相关材料显示,发行主体的信用评级须达到A至AA-级.同时.要求发行人在发行后的第一年内进行信息披露,标准应向上市公司看齐.

--财政部公布相关办法显示,中央财政贴息贴息范围增加了"供销总社所属为农服务以及再生资源回收利用等项目".对国家商品粮基地建设项目、天然橡胶林基地建设项目等领域的贴息政策继续执行.

--南方航空(600029.SS)(1055.HK)去年实现净利润50.75亿元,同比下降12.58%;基本每股收益0.52元.

--中国中冶(601618.SS)(1618.HK)公布2011年报,去年实现净利润42.43亿元,同比下降20.25%;基本每股收益0.22元.

--中国远洋(601919.SS)(1919.HK)2011年亏损104.49亿元,同比下降254.4%;基本每股收益为-1.02元.受累于2001年全球经济复苏放缓,国际集装箱干线需求增速大幅放缓.

--ST海龙(000677.SZ)公告称,因债务负担较重,目前公司与中国恒天集团的重组事宜经潍坊市政府与恒天集团协商尚未取得实质性进展,恒天集团与公司未签署相关合作协议.公司股票将于30日复牌.(完)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]