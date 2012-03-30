《全球重要经济事件一览表》--3月30日-4月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月30日(五)

堪萨斯城--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)参加堪萨斯城联邦支付会议(Kansas City Federal Payments Conference)小组讨论(0400).

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至3月31日).

马德里--西班牙政府料将提交2012年预算案.

伦敦--英国央行副总裁塔克出席2012年欧洲智库Eurofi研讨班简报发布会.

加拿大多伦多--加拿大财长费海提发表讲话,题为2012年经济行动计划:加拿大促进就业、增长和长期繁荣的计划(1110).

3月31日(六)

哥本哈根--德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼和德国财政部长朔伊布勒举行有关欧盟财长非正式会议的联合新闻发布会(1030).

伊利诺伊州埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在中西部经济学会2012年会上发表讲话,题为"货币政策的局限性"(2230).

4月1日(日)

金边--东南亚国家联盟与中日韩(ASEAN+3)财长和央行代表会议(至4月2日).

4月2日(一)

卢森堡--卢森堡央行总裁暨欧洲央行管委会成员莫尔许发布卢森堡央行年报(0930).

雅典--智库IOBE发表希腊经济季度报告(0930).

俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).

安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).

4月3日(二)

华盛顿--美联储旗下联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录(1800).

悉尼--澳洲央行委员会会议,0330GMT宣布利率决议.

圣迭戈--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)参加圣迭戈大学美国联邦公开市场委员会(FOMC)模拟会议,向"学生-FOMC成员"进行经济情况简介.

4月4日(三)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)商业早餐会发表演讲(1500).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行新闻发布会.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至4月5日).

雷克雅未克--冰岛央行公布3月21日会议记录和利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月报.

多伦多--加拿大央行副总裁Jean Boivin在加拿大经济俱乐部发表演讲(1610).

4月5日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(最后一日).

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在投资机构RiverVest Venture Partners的第13届投资中西部创业资金年度论坛上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1310).

4月6日(五)

无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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