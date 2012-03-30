阿萨德称将执行和平计划 要求外国立即停止资助反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特3月29日电---叙利亚总统阿萨德周四称，叙利亚将不遗余力确保联合国与阿盟联合特使安南成功开展和平使命，但同时也警告，若无法保证外国势力停止资助和武装反对派，安南的和平使命将功亏一篑。

叙利亚反政府抗议运动已持续一年，国际社会要求阿萨德停止对该运动的军事镇压。叙政府军与反对派士兵周四再次交火，造成至少38人死亡，其中15人是政府军士兵。

叙利亚官方通讯社SANA援引阿萨德致金砖国家领导人的信称：“必须要说服用资金和武器资助叙利亚国内武装组织的国家立即停止这种做法。”

与其同时，英国称正加倍对叙利亚反对派进行非军事援助，并将援助范围扩大到装备，可能包括安全电话，以便叙利亚活动人士更易交流而不用担心被探查到和遭攻击。

英国外交大臣黑格称，该援助价值80万美元，符合对叙利亚反对派提供实用、非致命性支持的原则性协议。

阿拉伯国家领导人在巴格达举行的峰会上表示，支持安南的和平计划，并一反此前对阿萨德态度的怀疑，呼吁叙利亚对该计划“立即并完全”执行。

安南的六点计划包括叙各方停火，政府军从人口密集地区撤出重型武器和军队，允许人道主义援助介入，释放政治犯，允许记者进入和自由行动等。（完）