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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:11 BJT

《中国报摘》--金融时报3月30日

* 头版头条:

-中国国家主席胡锦涛在金砖国家领导人第四次会晤时强调,坚持国际合作,推动全球经济治理改革,增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权.

* 其他:

--记者评论文章称,目前中国楼市进入"静默期"是因为诸多措施效果正在发酵,陷入资金困境的开发商若期待出现"小阳春",把房价调整到位是唯一选择.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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