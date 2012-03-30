更正:〔欧元区金融〕财长会议将决定上调EFSF/ESM合计规模--草案声明

(更正:因译文有误,内文第一段"有可能上调9,400亿欧元"漏掉"到"字,应为"有可能上调到9,400亿欧元")

路透哥本哈根3月29日电---一份草案声明显示,欧元区财长周五将上调欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)这两项援助基金的合计规模.目前规模为5,000亿欧元,有可能上调到9,400亿欧元.

根据路透获知的这份声明,欧元区财长至少会将EFSF/ESM防火墙的规模扩大至7,000亿欧元,并承诺如果需要这道防火墙一直到2013年中期持续发挥效力,将再增加2,400亿欧元资金.

欧元区17国财长将在周五哥本哈根会议后宣布决定.德国不愿承诺向欧元区救助计划提供更多资金,但市场目前需要安抚投资者,使之相信投资欧元区债券是安全的,因此这一决定是一种折衷.

扩大欧元区金融防火墙,是20国集团(G20)多数成员国向国际货币基金组织(IMF)增资,以进一步安抚市场的先决条件.

该草案声明称,如果从7月起需要进行任何新的纾困,根据规定,将由ESM来处理.ESM可以向那些无法从市场融资的欧元区政府提供最多5,000亿欧元的贷款.

之前的纾困基金EFSF将只负责已经承诺的三项援助工作,即对希腊、爱尔兰和葡萄牙的援助.EFSF的贷款能力最高为4,400亿欧元,目前动用了将近2,000亿欧元.

合并ESM及现有的EFSF计划,将可建立一道7,000亿欧元的防火墙.

但如果这道7,000亿欧元的防火墙在2012年7月至2013年7月期间不足以满足援救需求,欧元区领导人可以同意把资金规模再提高2,400亿欧元,即相当于EFSF目前尚未动用的贷款额度.(完)