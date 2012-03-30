《新兴市场重要经济事件预告》--3月30日-4月6日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).
金边--第16届东盟财长会议(AFMM).
印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).
圣地牙哥--智利央行将公布3月利率会议纪录(1230)
3月31日(六)
金边--高级经济官员会议(至4月1日).
4月1日(日)
金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).
4月2日(一)
安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
4月3日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).
莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.
圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).
4月4日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230 GMT).
曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.
4月5日(四)
暂无重要经济事件.
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日理事会会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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