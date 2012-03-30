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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:49 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月30日-4月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月30日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策会议记录.

哥本哈根--欧元集团会议.

哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)非正式会议(至3月31日).

金边--第16届东盟财长会议(AFMM).

印度班加罗尔--印度央行总裁苏巴拉奥在印度管理学院(IIM)第37届毕业生年会上发表讲话(1245).

圣地牙哥--智利央行将公布3月利率会议纪录(1230)

3月31日(六)

金边--高级经济官员会议(至4月1日).

4月1日(日)

金边--东盟10+3金融和中央银行代表会议(至4月2日).

印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度工商联合会(Assocham)举行的"合作促发展-西孟加拉邦呼吁"投资峰会上发表讲话(0530).

4月2日(一)

安卡拉--土耳其央行公布3月27日货币政策委员会会议记录.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

4月3日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至4月4日).

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

喀土穆--第37届伊斯兰开发银行(IDB)理事会议(至4月4日).

莫斯科--经济类高校经济会议(至4月5日).演讲嘉宾包括:俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫,财政部长Anton Siluanov,央行第一副总裁Alexei Ulyukayev,经济发展与贸易部部长纳比乌里娜等.

圣地亚哥--智利央行发布货币政策季度报告(1500).

4月4日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后发表利率声明(0945 GMT)和举行新闻发布会(1230 GMT).

曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).

奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.

4月5日(四)

暂无重要经济事件.

4月6日(五)

布拉格--捷克央行公布3月29日理事会会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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