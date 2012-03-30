《即时观点》日本2月工业生产意外出现三个月来首次下滑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京3月30日电---日本经济产业省周五公布,日本2月工业生产较前月下滑1.2%,为三个月来首次下滑,因海外对电子零件和汽车的需求出现令人忧虑的迹象. [ID:nST0447030]
以下为分析师评论摘要.
明治安田生命经济师小玉佑一:
考虑到对美国的出口复苏,2月(工业生产)下滑令人意外,但由于制造商对未来几个月的预期很强劲,工业生产可能将继续逐步复苏.
全球经济好转,因泰国洪灾受损的供应链得到修复,以及对节能汽车的补贴可能将支持未来几个月的日本工业生产.日圆回落亦可能促使企业上修生产计划.
尽管高油价是一个忧虑来源,但经济走势符合日本央行的预估.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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