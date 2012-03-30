《即时观点》日本2月工业生产意外出现三个月来首次下滑

路透东京3月30日电---日本经济产业省周五公布,日本2月工业生产较前月下滑1.2%,为三个月来首次下滑,因海外对电子零件和汽车的需求出现令人忧虑的迹象. [ID:nST0447030]

以下为分析师评论摘要.

明治安田生命经济师小玉佑一:

考虑到对美国的出口复苏,2月(工业生产)下滑令人意外,但由于制造商对未来几个月的预期很强劲,工业生产可能将继续逐步复苏.

全球经济好转,因泰国洪灾受损的供应链得到修复,以及对节能汽车的补贴可能将支持未来几个月的日本工业生产.日圆回落亦可能促使企业上修生产计划.