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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:18 BJT

〔日本股市〕连续第三日低开,受获利了结盘拖累

路透东京3月30日电---日股日经指数周五连续第三日低开,因很多投资者锁定1-3月期间大涨的股票获利,但日经指数仍有望录得24年来最佳第一季表现.

日经指数.N225盘初下跌0.3%,至10,088.96点,但1月以来累计涨幅超过19%.东证股价指数.TOPX下滑0.2%,至856.44点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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