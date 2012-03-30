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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘小幅下滑,造船类股领跌

路透首尔3月30日电---韩股周五开盘在谨慎交投中小幅下滑,造船类股引领跌势.

三星重工业(010140.KS)跌2.4%,大宇造船(042660.KS)跌1.9%.

0005GMT,综合股价指数.KS11下滑0.18%报2,010.84点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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