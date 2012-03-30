〔表格〕香港昆仑能源2011年度净利按年增长34%,优于市场预期

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月30日电---昆仑能源有限公司(0135.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度(经重列)
每股基本盈利(港元) 0.7844 0.5871
末期股息(港元) 0.22 0.138
净利 5,609 4,194
营业额 25,398 17,336
截止过户日期 5月22-24日
发放股息日期 有待公布
注:昆仑能源为中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)香港子公司,主要从事天然气分销业务.根据汤森路透综合14名分析师预测,去年度净利为49.7亿港元.(完)
浏览昆仑能源其他新闻,请点选[0135.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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