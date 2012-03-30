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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:15 BJT

〔表格〕香港昆仑能源2011年度净利按年增长34%,优于市场预期

路透香港3月30日电---昆仑能源有限公司(0135.HK)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度(经重列)

每股基本盈利(港元) 0.7844 0.5871

末期股息(港元) 0.22 0.138

净利 5,609 4,194

营业额 25,398 17,336

截止过户日期 5月22-24日

发放股息日期 有待公布

注:昆仑能源为中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)香港子公司,主要从事天然气分销业务.根据汤森路透综合14名分析师预测,去年度净利为49.7亿港元.(完)

浏览昆仑能源其他新闻,请点选[0135.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 乔艳红

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