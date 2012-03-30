〔美国个股〕谷歌拟开面向消费者销售的平板电脑网店--华尔街日报

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透旧金山3月29日电---华尔街日报周四报导,谷歌(GOOG.O)正计划开设一家网店,直接面向消费者销售平板电脑.
该报援引匿名消息人士报导称,这家网店将销售由三星电子(005930.KS)及华硕(2357.TW)生产、基于谷歌安卓系统(Android)的平板电脑.路透尚未能证实该消息.谷歌拒绝置评.
谷歌曾在2010年直接向消费者出售特别设计过的Android智能手机Nexus One,但四个月后就关张大吉,指因该店情况未如预期.
目前谷歌主要依赖零售和运营商合作伙伴来销售Android智能手机,而这些智能手机是由多家手机制造商所生产.Android已经成为全球最大的智能手机作业系统,领先iPhone制造商苹果(AAPL.O).
但苹果仍以推出两年之久的iPad主宰触控屏幕平板电脑市场.亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)售价199美元的Kindle Fire平板电脑虽是基于Android电脑开源程式码,但其客制化的使用介面并未用上许多谷歌的服务.
华尔街日报称,谷歌可能对该网店销售的部分平板电脑采取品牌合作策略,并且考虑对平板电脑进行补贴,提高相较Kindle Fire的竞争力.尚不清楚这家网店何时开业.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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