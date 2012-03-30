〔中股业绩〕国电电力去年净利同比增50%,拟发行至多80亿元公司债

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周五公布年报,去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.
去年该公司实现营业总收入505.58亿元,同比增长23.2%;每股收益0.237元.
年报显示,去年公司全资及控股各运行发电企业累计发电量为1,496.04亿千瓦时,同比增长16.8%;完成机组利用小时5,218小时,高于全国平均水平487小时.
2012年,公司计划完成发电量1,589.06亿千瓦时.全年计划核准机组容量784.6万千瓦,新增投产机组容量287.9万千瓦.今年公司资金需求为323.69亿元,资金主要用于投资清洁能源及大型火电项目、煤电一体化项目等.
国电电力去年净利猛增的一大原因在于投资收益大涨.去年公司实现投资收益31.85亿元,同比增长87.08%,主要是公司出售国电南瑞(600406.SS)、远光软件(002063.SZ)令股票收益增加.
公司拟发行不超过80亿元的公司债,以一期或分期形式发行,期限不超过七年,每年付息一次.募集资金主要用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.
国电电力周四收报2.53元,过去一个月累计下跌8.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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