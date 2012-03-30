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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:57 BJT

〔中股业绩〕国电电力去年净利同比增50%,拟发行至多80亿元公司债

路透上海3月30日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周五公布年报,去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.

去年该公司实现营业总收入505.58亿元,同比增长23.2%;每股收益0.237元.

年报显示,去年公司全资及控股各运行发电企业累计发电量为1,496.04亿千瓦时,同比增长16.8%;完成机组利用小时5,218小时,高于全国平均水平487小时.

2012年,公司计划完成发电量1,589.06亿千瓦时.全年计划核准机组容量784.6万千瓦,新增投产机组容量287.9万千瓦.今年公司资金需求为323.69亿元,资金主要用于投资清洁能源及大型火电项目、煤电一体化项目等.

国电电力去年净利猛增的一大原因在于投资收益大涨.去年公司实现投资收益31.85亿元,同比增长87.08%,主要是公司出售国电南瑞(600406.SS)、远光软件(002063.SZ)令股票收益增加.

　公司拟发行不超过80亿元的公司债,以一期或分期形式发行,期限不超过七年,每年付息一次.募集资金主要用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.

国电电力周四收报2.53元,过去一个月累计下跌8.3%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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