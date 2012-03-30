〔中股业绩〕国电电力去年净利同比增50%,拟发行至多80亿元公司债

年报显示,去年公司全资及控股各运行发电企业累计发电量为1,496.04亿千瓦时,同比增长16.8%;完成机组利用小时5,218小时,高于全国平均水平487小时.

2012年,公司计划完成发电量1,589.06亿千瓦时.全年计划核准机组容量784.6万千瓦,新增投产机组容量287.9万千瓦.今年公司资金需求为323.69亿元,资金主要用于投资清洁能源及大型火电项目、煤电一体化项目等.

国电电力去年净利猛增的一大原因在于投资收益大涨.去年公司实现投资收益31.85亿元,同比增长87.08%,主要是公司出售国电南瑞(600406.SS)、远光软件(002063.SZ)令股票收益增加.

公司拟发行不超过80亿元的公司债,以一期或分期形式发行,期限不超过七年,每年付息一次.募集资金主要用于偿还金融机构贷款和补充流动资金.