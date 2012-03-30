〔德国经济〕今明两年经济增长料乏力,民间消费或支撑成长--研究机构

* 研究机构预计德国2012和2013年GDP分别成长0.3%和0.7%

* 欧盟撙节举措将拖累德国出口

* 民间消费将支撑经济成长

* 预估表明德国2013年经济增速可能落后于欧元区平均水平

路透柏林3月29日电---欧洲三家研究机构周四表示,德国出口驱动型经济今明两年料仅分别增长0.3%和0.7%,因为旨在应对欧债危机采取的撙节举措冲击外部需求.

"寄望德国可以通过出口海外而免受欧元区形势影响是一种幻想,"德国经济智囊机构IMK的Gustav Horn表示.该机构与德国工会关系密切.

"欧洲现在是,而且将来仍将是我们的核心经济伙伴,我们许多贸易伙伴采取大规模撙节举措正在对我们造成严重冲击."

德国的IMK、法国OFCE和奥地利的WIFO均表示,未来数年德国出口增幅可能不及进口.该国去年12月出口降速为近三年来最快,但欧元区以外的需求令其出口在1月反弹.

自2008/09年金融危机以来,德国经济是欧洲经济成长的支柱,但这些机构的预期表明,2013年其扩张速度可能慢于欧元区平均增速.

据3月中旬公布的路透最新调查,明年欧元区经济整体料扩张1.0%.此次调查访问了55位分析师.

德国经济在2011年最后一季萎缩0.2%,但今年似乎略微好转,令许多机构调高对德国的经济成长预期.

IMK在12月时曾预估德国今年经济将萎缩0.1%,这是最近最为悲观的预估之一.

许多分析师现在预计2012年前三个月产出稳定或增长,可以避免连续两季出现萎缩,即所谓的衰退.

他们寄望就业市场强劲将支持民间消费,从而弥补出口增长疲弱的影响.

"2012年,德国经济将完全受内需带动,"德国保险商安联(ALVG.DE)首席分析师Michael Heise表示.安联周四公布了其对德国经济成长的预估.

安联称,预计今明两年德国经济分别成长1%和2%,内需在明年的经济成长率中贡献1.7个百分点.

"这样的增速足以继续支持就业市场改善,"Heise补充称.

上述三家机构表示,他们预计今年失业人口将进一步下降,薪资将上升,2012年实质可支配收入增长0.6%,2013年增加0.8%.

周四稍早公布数据显示,德国3月失业率降至两德统一以来新低6.7%,这一数据可能进一步鼓舞工会要求加薪.(完)