〔中国债市〕中小企业私募债准入门槛初定,信用评级须达A至AA-级--报载

路透上海3月30日电---中国证券报周五报导,中小企业私募债征求意见的相关材料显示,监管部门要求发行主体的信用评级须达到A至AA-级;同时,发行人在发行后的第一年内进行信息披露,标准应向上市公司看齐.

报导援引监管部门在征求意见的材料称,在地域上,发行企业必须位于北京、上海、天津、浙江、江苏、广东六省市;企业类型须是有自主创新能力的企业、高科技企业或"三农"企业等.

"无论发行期限,发行人必须在发行后的第一年内进行'基本达到上市公司标准'的充分信息披露,"报导称.

报导援引债券市场分析人士指出,仅从信用评级的角度来看,中小企业私募债发行门槛要显着高于当前发达金融市场对于垃圾债的信用等级要求.

根据标普等国际评级机构的划分,欧美债券市场通常将低于BBB级别(不含BBB级)的债券归为"垃圾债券".而中国高收益债券也破冰在即.上海证券交易所理事长耿亮3月初透露,希望今年上半年推出高收益债.[ID:nSB2020143]

不过,值得注意的是,根据监管部门大力推进中小企业私募债市场的发展思路,未来中小企业私募债的发行供给可能要超出市场预期.

报导称,中小企业私募债潜在发行主体在符合相关发行要求的情况下,只要找得到买家,就基本能够发行.这意味着未来发债企业如果在主承销商处能够获得发行额度中较大比例的认购保证,就基本能确保发行成功,而监管部门一般不会再附设其他要求.

21世纪经济报 道此前引述深交所相关负责人透露,酝酿已久的中小企业私募债(即高收益债)虽未最后定稿,但仍有望于3月底发布正式方案,并将于6月初完成1-2家试点公司.[ID:nSB1452988](完)