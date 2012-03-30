版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:04 BJT

〔中港股业绩〕中国铁建去年净利同比大增85%,至78.5亿元人民币

路透上海3月30日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周五公布年报,去年实现净利78.54亿元人民币,同比增长85%;公司并拟每10股派发现金股利1元(含税).

2011年 2010年

每股盈利(元) 0.64 0.34

净利润(百万元) 7,854 4,246

营收(百万元) 457,366 470,159

年报显示,该公司2011年新签合同额6,811.8亿元,超额完成年度计划.其中新签路外合同额5,438.2亿元,同比增长73.5%;新签海外合同额760.3亿元,同比增长193.4%.报告期末,未完合同额达到11,982.5亿元.

2012年中国铁建的经营计划是:新签合同额5,500亿元,实现营业收入4,300亿元.公司今年将主要通过自有资金、银行贷款和银行承兑汇票以及发行中期票据等方式来保证新年度经营的资金需求.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐