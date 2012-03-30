〔中港股业绩〕中国铁建去年净利同比大增85%,至78.5亿元人民币

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周五公布年报,去年实现净利78.54亿元人民币,同比增长85%;公司并拟每10股派发现金股利1元(含税).
2011年 2010年
每股盈利(元) 0.64 0.34
净利润(百万元) 7,854 4,246
营收(百万元) 457,366 470,159
年报显示,该公司2011年新签合同额6,811.8亿元,超额完成年度计划.其中新签路外合同额5,438.2亿元,同比增长73.5%;新签海外合同额760.3亿元,同比增长193.4%.报告期末,未完合同额达到11,982.5亿元.
2012年中国铁建的经营计划是:新签合同额5,500亿元,实现营业收入4,300亿元.公司今年将主要通过自有资金、银行贷款和银行承兑汇票以及发行中期票据等方式来保证新年度经营的资金需求.(完)
参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)