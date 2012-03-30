《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日(I)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--披露完毕的64家中国基金公司旗下2011年基金年报显示,基金经理整体对A股市场的预期进一步趋向积极,"A股市场底部已经出现"的说法成了多数基金的共同声音.
--农业部昨日公布数据显示,今年1-2月农产品进出口总额为252.4亿美元,同比增长17.2%;贸易逆差为67.8亿美元,同比扩大55.2%.
--今年3月,以城投债为主力的企业债单月发行规模达历史高峰,达962.5亿元人民币.其中,县级城投一跃成为城投债扩容的"新军",占比逾三成.
**人民日报**
--中国国务院常务会议审议并原则通过校车安全管理条例(草案),明确县级以上地方政府对本行政区域的校车安全管理工作负总责,并赋予校车通行优先权.
--中国财政部财政科学研究所所长贾康称,不排除新入围房产税城市对试点方案有所调整和创新.
--中国有色金属工业协会会长陈全训日前透露,有色金属行业运行需要防范产能过剩和价格回落两大风险,应进一步加快产业结构调整.
**第一财经日报**
--中担投资信用担保有限公司现任负责人林鹏表示,对于中担的未来命运,重组才是目前唯一也是必须要做的选择.
--据悉,南方航空(1055.HK)(600029.SS)将与国内快递巨头顺丰速运尝试合作.从4月份开始,在国内八个城市站点开展国内空运业务合作,初期目标是在2012年将合作快件运输量同比提升30%.
--法国石油巨擘道达尔(Total)(TOTF.PA)宣布,公司目前参股了中科大炼油这一巨资的炼化一体化合资项目,并在其中持股19%到20%左右.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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