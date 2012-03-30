《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日(I)

**上海证券报**

--披露完毕的64家中国基金公司旗下2011年基金年报显示,基金经理整体对A股市场的预期进一步趋向积极,"A股市场底部已经出现"的说法成了多数基金的共同声音.

--农业部昨日公布数据显示,今年1-2月农产品进出口总额为252.4亿美元,同比增长17.2%;贸易逆差为67.8亿美元,同比扩大55.2%.

--今年3月,以城投债为主力的企业债单月发行规模达历史高峰,达962.5亿元人民币.其中,县级城投一跃成为城投债扩容的"新军",占比逾三成.

**人民日报**

--中国国务院常务会议审议并原则通过校车安全管理条例(草案),明确县级以上地方政府对本行政区域的校车安全管理工作负总责,并赋予校车通行优先权.

--中国财政部财政科学研究所所长贾康称,不排除新入围房产税城市对试点方案有所调整和创新.

--中国有色金属工业协会会长陈全训日前透露,有色金属行业运行需要防范产能过剩和价格回落两大风险,应进一步加快产业结构调整.

**第一财经日报**

--中担投资信用担保有限公司现任负责人林鹏表示,对于中担的未来命运,重组才是目前唯一也是必须要做的选择.

--据悉,南方航空(1055.HK)(600029.SS)将与国内快递巨头顺丰速运尝试合作.从4月份开始,在国内八个城市站点开展国内空运业务合作,初期目标是在2012年将合作快件运输量同比提升30%.

--法国石油巨擘道达尔(Total)(TOTF.PA)宣布,公司目前参股了中科大炼油这一巨资的炼化一体化合资项目,并在其中持股19%到20%左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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