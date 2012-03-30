〔企业并购〕中信证券洽购里昂证券全部股权,不再收购盛富证券股份

路透巴黎/上海3月29日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)周四表示,作为策略调整,正在洽谈将旗下里昂证券(CLSA)全部股份出售给中国最大上市券商--中信证券(600030.SS),并已放弃出售旗下另一经纪公司盛富证券(Cheuvreux)股份的交易.

法国农业信贷银行去年6月宣布,在历经一年多的谈判后,希望将上述两家证券公司各19.9%的股权出售给中信证券.

该行对盛富证券的将来未多加说明,只表示正在评估其"新的战略定位",将可能在晚些时候公布.

"法国农业信贷银行...需要筹集资本,从这一角度看,出售里昂证券相当受欢迎,"KBW分析师Jean-Pierre Lambert说,"对中信证券而言,收购里昂证券很有价值,并且他们有这个实力."

"现在问题在于,弄清楚法国农业信贷银行准备如何处理盛富证券."

中信证券去年同意,斥资3.74亿美元收购两家券商的部分股权,旨在将业务覆盖欧洲的盛富证券与更注重亚洲的里昂证券合二为一,探寻东方的投行机会,并创建一个全球性的经纪平台.

法国农业信贷银行在声明中称,计划调整是"考虑到经济形势的最新进展以及双方近期的磋商".

该行并称,双方计划"在短时间内"完成谈判.其并未提供财务条款细节.(完)