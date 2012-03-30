〔中国建材〕今年将严控水泥新增产能投资,并鼓励行业兼并重组--报载

* 严格控制水泥新增产能投资

* 鼓励水泥行业兼并重组

* 今年水泥市场"前低后高",三四季度有望迎需求高峰

路透上海3月30日电---中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组.

"今年要严格控制新增产能投资,即使是变相技术改造项目也不能上,"上海证券报周五援引发改委产业协调司处长刘明如是说.

他指出,至今年底,水泥行业淘汰落后产能任务将基本完成,但局部地区还存在着水泥产能仍然较快增长的问题.

据他透露,目前全国水泥总产能已达29亿吨、产量20.9亿吨、全国人均熟料产能已超过1吨.

"在这种情况下,必须严格控制新增水泥投资,对确有必要建设的水泥项目,一定要依法依规进行核准."刘明表示,产能过剩的省份必须执行更严格的调控政策,控制新上项目.

他并称,"十二五"期间政府鼓励水泥行业兼并重组，继续加大对兼并重组的融资支持力度.

水泥工业"十二五"(2011-2015年)规划提出,将大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.

而面对行业产能过剩,以及市场竞争压力,报导同日援引中国联合水泥董事长崔星称,"水泥企业要由'量本利'向'价本利'转变,共同维护市场价格稳定,限产保价."

据他透露,中国建材(3323.HK)、海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)等水泥企业正在就相关问题协商.

崔星太并预计,在国家宏观调控和企业间协同之下,今年水泥市场或"前低后高",特别是在三四季度,水泥产业有望迎来需求高峰,下半年水泥需求会有良好表现.

工信部此前表示,今年将研究制定相关政策,推进节能减排,淘汰落后产能;同时以行业准入和兼并重组为抓手,优化组织和产能结构,预计年中国水泥产量增速将回落到10%以内.[ID:nSB1418062](完)