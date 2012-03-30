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债券 | 2012年 3月 30日 星期五 09:38 BJT

〔标题新闻〕美国商业不动产抵押贷款支持证券市场在截止2月底的三个月内回暖--美联储调查

注:商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8ET8CH]

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