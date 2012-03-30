〔韩国汇市〕韩元盘初微升,受出口商3月底美元结算需求支撑

路透首尔3月30日电---韩元兑美元周五盘初微升,因预期韩国出口商在3月底和本季度末结算相关的美元抛盘会提振韩元.

0025GMT, 韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,136.7.周四此间收报1,136.9.

韩元兑美元收盘价已连续三个交易日站到1,140技术支撑位上方,交易商对今天是否会跌破该水准表示怀疑.

韩国综合股价指数.KS11下跌0.23%.

6月三年期公债期货KTBc1持平于103.78.

韩国汇市基本未理会周五稍早公布的韩国2月工业生产胜预期和第四季国内生产总值(GDP)数据略微下修的影响.[ID:nSB1463228][ID:nSB1463486]

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,136.7 1,136.9

日圆/韩元JPYKRW=R 13.8631/731 13.7969/8046

韩国公债期货KTBc1* 103.78 103.78

韩国综合股价指数.KS11 2,009.87 2,014.41

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张荻

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