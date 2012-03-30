〔中国证券〕上市公司并购重组分道审核制度正在准备中--证监会官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月30日电---中国证监会副主席庄心一称,上市公司并购重组分道审核制度目前正在准备中.这将为并购和重组申请分类后区别对待,有条件地简化审核程序和事项.
中国证券报周五报导并称,庄心一此前曾表示,上市公司并购重组"分道制"将随着与其相关的配套项目、基础工作逐项出台实施或准备到位而启动并逐步推开;考虑到相关各方情况的差异,此项制度也可能先从具备条件的地方做起.
他在券商监管问题方面表示,这些年券商创新的制度空间也在不断增加.此前他曾称,证监会明确了监管要"设底线、留空间"的思路,最近证监会将此调整为"定准底线、放大空间",是根据实际,监管与行业市场动态互动的结果.
中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.中信并有望购买里昂证券全部股权.[ID:nSB1463844](完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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