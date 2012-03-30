〔中港股业绩〕青岛啤酒去年实现净利17.4亿元,同比增长14%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国主要啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(600600.SS)(0168.HK)周五公布年报称,按照国内会计准则,2011年实现归属于上市公司股东的净利润17.38亿元人民币,同比增长14.30%;基本每股收益1.286元.
青岛啤酒表示,公司去年经营业绩的持续较快增长,全年实现啤酒销量715万千升,同比增长12.6%;实现营业收入231.58亿元,同比增长16.38%.
公司董事会并继续提议现金分红每股0.26元人民币(含税).
对于2012年的前景,公司表示,面对国内消费市场增长速度放缓而人力资源等成本要素不断攀升的经营压力,将通过体育营销战略,加大国内市场开拓力度.
公司目标到2014年实现1,000万千升啤酒的销量.
青岛啤酒A股周四收报33.07元,最近一个月累计跌幅2.45%(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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