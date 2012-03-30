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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国楚天高速(600035.SS)5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  联合水泥集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浦发银行主承
  大连装备制造10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
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  二、新债上市:  

  国家开发银行220亿元五年期固息债120214,票面利率4.10%
  中信集团40亿元七年期中票1282091,票面利率5.00%
  中信集团50亿元10年期中票1282092,票面利率5.18%
  江苏熔盛重工20亿元三年期中票1282093,票面利率5.95%
  广州汽车工业集团5亿元一年期短融041254014,票面利率4.43%
  中铁物资集团3.8亿元一年期短融041259020,票面利率5.27%
  众合机电(000925.SZ)2亿元一年期短融041260014,票面利率7.90%
  浙大网新(600797.SS)4亿元一年期短融041257003,票面利率7.80%
  天辰化工3亿元一年期短融041258013,票面利率5.80%
  福建投资开发集团10亿元一年期短融041254013,票面利率4.84%
  獐子岛(002069.SZ)5亿元一年期短融041258014,票面利率6.20%
  安徽盐业总公司2.7亿元一年期短融041260013,票面利率6.20%
  国家电网150亿元六个月期超短期融资券011206005,票面利率4.05%
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  三、缴款:
  
  宣城国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280058,票面利率7.99%
  重庆渝南资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280067,票面利率8.40%
  重庆黔江区城投9亿元七年期固息债1280070,票面利率8.40%
  重庆涪陵李渡新区开发公司8亿元七年期固息债1280071,票面利率8.40%
  孝感城投10亿元七年期固息债1280073,票面利率8.12%
  绵阳投资控股集团12亿元七年期固息债1280075,票面利率7.70%
  贵阳经开9亿元七年期固息债1280081,票面利率8.42%
  贵州铁路投资公司20亿元10年期固息债1280084,票面利率7.20%
  天津新技术产业园区武清开发总公司8亿元七年期固息债1280085,票面利率7.80%
  合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1280086,票面利率8.79%
  北京二商集团6亿元一年期短融
  天津港集团10亿元五年期中期票据
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  四、还本付息:
  
  新疆30亿元三年期固息地方债097601到期兑付,票面利率1.61%
  中国机械集团8亿元三年期固息债098044到期兑付,票面利率3.00%
  山西潞安矿业集团10亿元三年期中票0982035到期兑付,票面利率3.05%
  中国石化(0386.HK)(600028.SS)100亿元三年期中票0982036到期兑付,票面利率2.25%
  中国人民银行990亿元一年期央票1101018到期兑付,票面利率3.1992%
  美的集团20亿元一年期短融1181138到期兑付,票面利率4.52%
  江苏扬农化工集团3亿元一年期短融1181139到期兑付,票面利率5.28%
  江阴兴澄特钢8亿元一年期短融1181140到期兑付,票面利率4.83%
  龙元建设(600491.SS)4亿元一年期短融1181141到期兑付,票面利率5.30%
  天津钢管集团5亿元一年期短融1181142到期兑付,票面利率4.83%
  中国北车601299.SS40亿元一年期短融1181150到期兑付,票面利率4.35%
  永城煤电控股集团13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098041付息,票面利率4.28%
  镇江城投10亿元六年期固息债098042付息,票面利率5.85%
  海盐国资10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098043付息,票面利率7.16%
  昆山创业控股公司20亿元七年期固息债098045付息,票面利率4.70%
  兴业银行(601166.SS)30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债101001付息,票面利率4.80%
  漯河城投10亿元七年期固息债1080041付息,票面利率6.81%
  中国铝业公司30亿元三年期中票1082056付息,票面利率3.87%
  山东钢铁集团20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082057付息,基本利差1.83%
  广西投资集团18亿元五年期中票1082058付息,票面利率4.48%
  国家开发银行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息,基本利差0.72%
  北部湾港务集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180073付息,票面利率6.01%
  长安汽车集团15亿元三年期中票1182101付息,票面利率4.88%
  江阴澄星实业集团10亿元三年期中票1182102付息,票面利率5.85%
  临沂矿业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182103付息,基本利差2.85%
  上海上实集团15亿元五年期中票1182104付息,票面利率5.23%
  无锡国联发展集团10亿元五年期中票1182105付息,票面利率5.74%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证监会主席郭树清要求,抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要
期货品种,加强相关农产品期货品种的研究开发力度,加强对铁矿石等战略性品种及期权等新
交易工具的研究.  
  --业内人士透露,监管部门就中小企业私募债征求意见的相关材料显示,发行主体的信用评
级须达到A至AA-级.同时.要求发行人在发行后的第一年内进行信息披露,标准应向上市公司
看齐.
  --上海证券报周五报导称,股指期权将于今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会
并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.
[ID:nSB1463530]
  --面对今年相对复杂的经济金融环境,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行
长杨凯生周四表示,该行今年的净利息收益率有望保持稳定,并有所上升.[ID:nSB1462678]
  --ST海龙(000677.SZ)公告称,因债务负担较重,目前公司与中国恒天集团的重组事宜经潍
坊市政府与恒天集团协商尚未取得实质性进展,恒天集团与公司未签署相关合作协议.公司股
票将于30日复牌.
 
  --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI)               (2月0.0%)
                     3月居民消费价格指数(CPI)             (2月3.2%)

    中国海关4/10公布2月进出口贸易数据     
     
    国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会
               公布1-3月城镇固定资产投资                  (1-2月21.5%) 
                   3月社会消费品零售总额                  (1-2月14.7%) 
                   3月工业增加值                          (1-2月11.4%) 
                   3月房地产投资和销售情况月度报告 
    
    国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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