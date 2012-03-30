《中国债券市场每日交易备忘》--3月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国楚天高速( 600035.SS )5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 联合水泥集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和浦发银行主承 大连装备制造10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行220亿元五年期固息债120214,票面利率4.10% 中信集团40亿元七年期中票1282091,票面利率5.00% 中信集团50亿元10年期中票1282092,票面利率5.18% 江苏熔盛重工20亿元三年期中票1282093,票面利率5.95% 广州汽车工业集团5亿元一年期短融041254014,票面利率4.43% 中铁物资集团3.8亿元一年期短融041259020,票面利率5.27% 众合机电( 000925.SZ )2亿元一年期短融041260014,票面利率7.90% 浙大网新( 600797.SS )4亿元一年期短融041257003,票面利率7.80% 天辰化工3亿元一年期短融041258013,票面利率5.80% 福建投资开发集团10亿元一年期短融041254013,票面利率4.84% 獐子岛( 002069.SZ )5亿元一年期短融041258014,票面利率6.20% 安徽盐业总公司2.7亿元一年期短融041260013,票面利率6.20% 国家电网150亿元六个月期超短期融资券011206005,票面利率4.05% ============================================================================== 三、缴款: 宣城国资10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280058,票面利率7.99% 重庆渝南资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280067,票面利率8.40% 重庆黔江区城投9亿元七年期固息债1280070,票面利率8.40% 重庆涪陵李渡新区开发公司8亿元七年期固息债1280071,票面利率8.40% 孝感城投10亿元七年期固息债1280073,票面利率8.12% 绵阳投资控股集团12亿元七年期固息债1280075,票面利率7.70% 贵阳经开9亿元七年期固息债1280081,票面利率8.42% 贵州铁路投资公司20亿元10年期固息债1280084,票面利率7.20% 天津新技术产业园区武清开发总公司8亿元七年期固息债1280085,票面利率7.80% 合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1280086,票面利率8.79% 北京二商集团6亿元一年期短融 天津港集团10亿元五年期中期票据 ============================================================================== 四、还本付息: 新疆30亿元三年期固息地方债097601到期兑付,票面利率1.61% 中国机械集团8亿元三年期固息债098044到期兑付,票面利率3.00% 山西潞安矿业集团10亿元三年期中票0982035到期兑付,票面利率3.05% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )100亿元三年期中票0982036到期兑付,票面利率2.25% 中国人民银行990亿元一年期央票1101018到期兑付,票面利率3.1992% 美的集团20亿元一年期短融1181138到期兑付,票面利率4.52% 江苏扬农化工集团3亿元一年期短融1181139到期兑付,票面利率5.28% 江阴兴澄特钢8亿元一年期短融1181140到期兑付,票面利率4.83% 龙元建设( 600491.SS )4亿元一年期短融1181141到期兑付,票面利率5.30% 天津钢管集团5亿元一年期短融1181142到期兑付,票面利率4.83% 中国北车601299.SS40亿元一年期短融1181150到期兑付,票面利率4.35% 永城煤电控股集团13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098041付息,票面利率4.28% 镇江城投10亿元六年期固息债098042付息,票面利率5.85% 海盐国资10亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098043付息,票面利率7.16% 昆山创业控股公司20亿元七年期固息债098045付息,票面利率4.70% 兴业银行( 601166.SS )30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债101001付息,票面利率4.80% 漯河城投10亿元七年期固息债1080041付息,票面利率6.81% 中国铝业公司30亿元三年期中票1082056付息,票面利率3.87% 山东钢铁集团20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082057付息,基本利差1.83% 广西投资集团18亿元五年期中票1082058付息,票面利率4.48% 国家开发银行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息,基本利差0.72% 北部湾港务集团15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180073付息,票面利率6.01% 长安汽车集团15亿元三年期中票1182101付息,票面利率4.88% 江阴澄星实业集团10亿元三年期中票1182102付息,票面利率5.85% 临沂矿业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182103付息,基本利差2.85% 上海上实集团15亿元五年期中票1182104付息,票面利率5.23% 无锡国联发展集团10亿元五年期中票1182105付息,票面利率5.74% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会主席郭树清要求,抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要 期货品种,加强相关农产品期货品种的研究开发力度,加强对铁矿石等战略性品种及期权等新 交易工具的研究. --业内人士透露,监管部门就中小企业私募债征求意见的相关材料显示,发行主体的信用评 级须达到A至AA-级.同时.要求发行人在发行后的第一年内进行信息披露,标准应向上市公司 看齐. --上海证券报周五报导称,股指期权将于今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会 并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计. [ID:nSB1463530] --面对今年相对复杂的经济金融环境,全球市值最大的银行--中国工商银行( 601398.SS )行 长杨凯生周四表示,该行今年的净利息收益率有望保持稳定,并有所上升.[ID:nSB1462678] --ST海龙( 000677.SZ )公告称,因债务负担较重,目前公司与中国恒天集团的重组事宜经潍 坊市政府与恒天集团协商尚未取得实质性进展,恒天集团与公司未签署相关合作协议.公司股 票将于30日复牌. --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞