〔路透调查〕新兴市场或引领2012年全球股市涨势,欧美股市料虎头蛇尾

路透伦敦3月29日电---周四公布的路透调查显示,2012年新兴市场将引领全球股市涨势,西方部分主要市场年初呈现的涨势料将消退.

路透在过去10天采访了380名股票分析师,发现分析师普遍抱有乐观看法.2011年全球股市蒸发数以万亿(兆)计美元,2012年开局则异常强劲.

调查预计,发达市场和新兴市场20个主要股指今年均将收高,其中俄罗斯、日本、巴西、印度和中国等将领涨.

分析师之所以对今年股市表现抱有信心,原因之一是欧债危机有所缓和.欧洲央行在过去三个月挹注逾1万亿欧元流动性,至少暂时帮助缓解了危机.

整体而言,除澳洲和中国外,分析师对其它所有股指今年全年的展望均优于12月调查预估.

不过股票分析师总是出了名的乐观,这让他们很多人被去年灾难般的全球股市表现搞了个措手不及.此次调查至少暗示部分主要发达国家市场会有数月形势严峻.

很多欧洲和北美股市年初以来大幅跳涨,但分析师普遍感觉这种涨势正在失去动力.

法国巴黎银行Fortis Global Markets研究主管Philippe Gijsels称:"市场现在涨势过度,将有一些修正."

"如果下半年经济增长状况改善,市场可能再度走高."

分析师预计,日经指数.N225将继续上涨,但速度可能放慢,并将以全年30%的涨幅作收,结束连续两年下跌局面.

但今年全年涨幅最高的料为俄罗斯股市RTS指数.IRTS,料累计上涨约38%,受助于油价走高.

巴西股市Bovespa指数.BVSP料以32%的涨幅紧随其后.俄罗斯与巴西股市去年均下跌约20%.

**虎头蛇尾**

今年以来,德国股市涨幅几乎堪比俄罗斯、巴西和日本,但分析师预计DAX指数.GDAXI从现在到年底料仅上涨3.6%左右.

Allianz Global Investors分析师Hans-Peter Rathjens称:"基于欧元区经济处于衰退边缘的假设,欧元区股市普遍上档有限."

若欧债危机再次升温,可能打压全球股市,这仍是此次调查中分析师眼中的关键风险之一.

美国股市年初亦有不俗表现,年内上涨近12%;但调查显示,标准普尔500指数.SPX今年料不会继续上涨太多.

分析师认为,中国股市沪综指.SSEC未来数月料有不错的表现.分析师预计,从现在到年末,该指数料上涨21%,全年涨幅约为24%.(完)