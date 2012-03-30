版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:07 BJT

《中国股市盘前看点》--3月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国2月个人所得/个人支出

--美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)

**宏观经济和政策面**

--中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.[nSB1463616]

--上海证券报周五报导称,股指期权将于今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.[nSB1463530]

**重点行业和公司**

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化.[nSB1463528]

--国电电力(600795.SS)去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.[nSB1463650]

--受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.[nSB1462646]

--中国工商银行(601398.SS)去年净利按年增长26%,为2,083亿元.[nSB1462678]

--中国银行(3988.HK)(601988.SS),去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.[nSB1461448]

--中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组. [nSB1463742]

**海外动向**

--美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]　　

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻　 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩　 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐