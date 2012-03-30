《中国股市盘前看点》--3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值
--美国2月个人所得/个人支出
--美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)
**宏观经济和政策面**
--中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.[nSB1463616]
--上海证券报周五报导称,股指期权将于今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.[nSB1463530]
**重点行业和公司**
--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化.[nSB1463528]
--国电电力(600795.SS)去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.[nSB1463650]
--受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.[nSB1462646]
--中国工商银行(601398.SS)去年净利按年增长26%,为2,083亿元.[nSB1462678]
--中国银行(3988.HK)(601988.SS),去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.[nSB1461448]
--中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组. [nSB1463742]
**海外动向**
--美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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