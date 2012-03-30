〔中港股业绩〕东方电气2011年净利30.56亿元,同比增长19%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国主要发电设备生产商--东方电气股份有限公司(600875.SS)(1072.HK)周五发布2011年年报显示,公司去年实现净利润30.56亿元人民币,同比增长18.6%.
公司拟每10股分配现金股利1.6元(含税).
2011年 2010年 增减幅度
每股盈利(元) 1.53 1.29 +18.60%
净利润(百万元) 3,056 2,577 +18.60%
营收(百万元) 42,917 38,080 +12.70%
年报称,2011年公司发电设备产量达到3,968.15万千瓦;新增订单达480亿元,其中出口项目21亿美元,占28.3%.
截至2011年末,公司在手订单超过1,500亿元,其中高效清洁能源占55%,新能源占15%,水能与环保占10%,工程及服务业占20%;在手订单中出口项目占22.8%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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