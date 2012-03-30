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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:19 BJT

〔中港股业绩〕东方电气2011年净利30.56亿元,同比增长19%

路透上海3月30日电---中国主要发电设备生产商--东方电气股份有限公司(600875.SS)(1072.HK)周五发布2011年年报显示,公司去年实现净利润30.56亿元人民币,同比增长18.6%.

公司拟每10股分配现金股利1.6元(含税).

2011年 2010年 增减幅度

每股盈利(元) 1.53 1.29 +18.60%

净利润(百万元) 3,056 2,577 +18.60%

营收(百万元) 42,917 38,080 +12.70%

年报称,2011年公司发电设备产量达到3,968.15万千瓦;新增订单达480亿元,其中出口项目21亿美元,占28.3%.

截至2011年末,公司在手订单超过1,500亿元,其中高效清洁能源占55%,新能源占15%,水能与环保占10%,工程及服务业占20%;在手订单中出口项目占22.8%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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