〔全球能源〕日本表示对进口美国液化天然气非常感兴趣--官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京3月29日电---日本经济产业省一位官员周四表示,经济产业大臣枝野幸男对美国能源部部长朱棣文表示,日本对开始买入美国液化天然气(LNG)非常感兴趣.日本是最大的LNG进口国.
这位官员透露,枝野幸男对来访的朱棣文表示,日本希望能进口美国LNG,以降低能源价格.
据称朱棣文表示,美国正在对出口LNG的利弊进行研究,一旦完成研究,华盛顿将根据相关法律作出决定.
出口LNG可以帮助美国创造就业机会,而且由于亚洲LNG价格远高于世界其他地方,这也会提升日本的议价能力.
经济产业省官员表示,日本自去年以来一直在与华府协商,商讨允许更多的页岩气项目向未与美国签署自由贸易协定的国家出口LNG事宜,希望最早在2015年通过巴拿马运河获得LNG.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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