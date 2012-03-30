〔全球能源〕日本表示对进口美国液化天然气非常感兴趣--官员

出口LNG可以帮助美国创造就业机会,而且由于亚洲LNG价格远高于世界其他地方,这也会提升日本的议价能力.

经济产业省官员表示,日本自去年以来一直在与华府协商,商讨允许更多的页岩气项目向未与美国签署自由贸易协定的国家出口LNG事宜,希望最早在2015年通过巴拿马运河获得LNG.(完)