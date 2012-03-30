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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 10:18 BJT

〔全球能源〕日本表示对进口美国液化天然气非常感兴趣--官员

路透东京3月29日电---日本经济产业省一位官员周四表示,经济产业大臣枝野幸男对美国能源部部长朱棣文表示,日本对开始买入美国液化天然气(LNG)非常感兴趣.日本是最大的LNG进口国.

这位官员透露,枝野幸男对来访的朱棣文表示,日本希望能进口美国LNG,以降低能源价格.

据称朱棣文表示,美国正在对出口LNG的利弊进行研究,一旦完成研究,华盛顿将根据相关法律作出决定.

出口LNG可以帮助美国创造就业机会,而且由于亚洲LNG价格远高于世界其他地方,这也会提升日本的议价能力.

经济产业省官员表示,日本自去年以来一直在与华府协商,商讨允许更多的页岩气项目向未与美国签署自由贸易协定的国家出口LNG事宜,希望最早在2015年通过巴拿马运河获得LNG.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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