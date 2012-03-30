〔日本数据〕2月房屋开工较上年同期上升7.5%,为六个月来首见增长

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透东京3月30日电---日本国土交通省周三公布,该国2月房屋开工较上年同期增加7.5%,为六个月来首见增长,表明去年3月地震和海啸灾害后的重建努力或正对建筑业起到帮助.
市场预估中值为下滑1.6%.
不过,50家大型建筑公司2月接到的建筑订单较上年同期下降1.8%.
参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)
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--编译 艾茂林;审校 杜明霞
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路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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