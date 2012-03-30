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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 13:17 BJT

〔日本数据〕2月房屋开工较上年同期上升7.5%,为六个月来首见增长

路透东京3月30日电---日本国土交通省周三公布,该国2月房屋开工较上年同期增加7.5%,为六个月来首见增长,表明去年3月地震和海啸灾害后的重建努力或正对建筑业起到帮助.

市场预估中值为下滑1.6%.

不过,50家大型建筑公司2月接到的建筑订单较上年同期下降1.8%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here)(完)

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--编译 艾茂林;审校 杜明霞

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