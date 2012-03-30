〔路透调查〕中国3月官方PMI料自五个月高点回落,制造业或仍在放缓

* 公布项: 中国3月官方制造业PMI

* 公布时间: 4月1日(周日)约9:00

* 路透预估中值: 50.8

预估区间: 50.0-53.0(14家受访机构)

* 历史数据: 2012年2月--51 1月--50.5 12月--50.3

重点关注:

接受路透调查的14位分析师预计,中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料自2月创下的五个月高点51回落至50.8,因经济增速仍处于下滑态势.

分析师普遍预计,中国经济下行压力仍很大,而宏观先行指标PMI在3月回落,表明经济形势面临国内外消费需求放缓等挑战,加之货币政策偏紧,料拖累中国经济增速迈入10年来的低点.

海通证券的分析师坦言,从财政部的国企经营数据以及统计局公布的工业数据来看,经济形势不好.经济增速还处于下滑态势,从货币投放、政府投资、地产调控等影响需求因素来看,3月PMI强势回升难度较大,更可能的是在51左右徘徊.

"不过按照官方PMI的历史规律来看,3月都比2月回升一点,最终可能比51稍高点.即使如此,也不改我们对整体经济形势的判断."该分析师称.

业界认为,国内外经济形势依然严峻,中国经济硬着陆风险犹在,随着经济增速持续下滑,料刺激中国政府加大政策松手的力度,以挽回经济增长动力.

中国正在平衡"稳增长,控通胀"上走钢丝,今年已经主动调降经济增速,对经济放缓的容忍度明显提升.但政府能容忍的经济下行底限到底在哪里?这是决定调控松紧的重要阀门.

先于官方公布的汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

持续进行的宏观调控和经济结构调整致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.在政府主动调低经济增速目标以及坚持经济转型的大背景下,料未来该趋势将延续.[ID:nSB1456174]

中国今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.去年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.

* 市场影响：

若3月官方PMI持续回升,超出分析师预期,料巩固市场对中国制造业触底趋稳的信心,并提振内需扩大的预期.或有望助力中国股市沪综指.SSEC从最近数日的连续大幅下挫中逐步回暖.而大宗商品亦将受到中国内需提振的正面激励.

沪综指周四收报2,252.16点,最近三天的跌幅已逾4%.分析师称,触痛投资者信心的是通胀或反弹料将延缓政策放松的预期.

若3月官方PMI大幅低于预期,可能加剧中国制造业活动萎缩的疑虑,加深实体经济"硬着陆"的担忧,并拖累沪综指的表现.国际原油CLc1、黄金XAU=等对中国经济颇敏感的大宗商品价格亦将受到冲击,并拖累商品货币如澳元、加元CAD=兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

以下是各机构给出的3月官方PMI预估详情:

国泰君安 53.0

中银国际 51.3

摩根士丹利 51.3

澳新银行 51.2

国海证券 51.2

海通证券 50.8

野村证券 50.8

美银美林 50.7

华宝信托 50.5

ING 50.5

浙商证券 50.5

中金公司 50.3

上海证券 50.2

德意志银行 50.0

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中值 50.8

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上月 51.0

去年同期 53.4 (完)