〔中国个股〕山东海龙重组未获进展今日复牌,但报导指其CP兑付无忧

路透上海3月30日电---备受中国债券市场关注的信用债风险事件核心--山东海龙(000677.SZ)周五公告称,与恒天集团重组未获实质进展,停牌逾七个月的股票今日复牌.

不过中国证券报报导称,当地潍坊市政府已为海龙下月将到期的4亿元人民币短期融资券制定了可行方案,确保到期一定还本付息.

海龙刊登在深圳证券交易所的公告称,"因公司债务负担较重,截止目前,经潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司协商,未取得实质性进展,至今中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司未签署相关合作协议."

中证报同日则引述潍坊市政府人士介绍,该公司投资者逾10万户,债务一度高达逾70亿元,涉及的金融债权人和普通债权人数量之多、面积之广,令政府高度重视.为维护区域金融稳定、避免出现社会不稳定问题,果断出手相救.

据悉,潍坊市政府成立了由常务副市长任组长的工作组,并抽调人员进驻企业,采取措施维持企业正常生产经营和职工队伍稳定;同时在外部积极为公司寻找战略合作伙伴,探讨对公司进行重大资产重组的可能性,其中包括与ST海龙业务关联度高的央企恒天集团,但由于ST海龙债务沉重,重组一直未获实质性进展.

山东海龙并称,截至2012年3月22日,公司逾期贷款累计8.79亿元人民币,占最近一期经审计净资产的556.72%.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的4亿元一年期短融,将于今年4月15日到期,由恒丰银行主承,票面利率5.80%,债项评级被下调至"C",反映还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.中债最新估值收益率CN1181180=CDCT为422.88%.

中证报并援引知情人士透露,为力保ST海龙债务不爆发,潍坊市政府通过提供担保等方式为企业投入的资金已达11亿元,政府还成立了国有全资的潍坊恒和置业有限公司,通过委托加工形式,保证其生产经营正常运转.当地政府目前至少已通过这一平台投入2亿元资金.

但上述知情人士指出,"通过上述方式,潍坊市政府将累计投入17亿元以上,...由于公司本身已经失去融资能力,政府融资平台已没有能力也不可能替公司偿还全部债务."

公开资料显示,潍坊市政府为山东海龙的实际控制人,其下属的潍坊市投资公司为ST海龙第一大股东.

山东海龙股票自2011年8月22日起停牌,停牌前收报4.82元.(完)