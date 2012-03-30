〔中股业绩〕海油工程去年实现净利1.81亿元,同比上涨114.58%

公告并称,2012年预计工程量相比增长较快,全年预计先后运行25个大中型工程项目,其中南海海域12个,渤海海域8个,东海海域1个,海外项目4个,陆地建造工作量接近饱和状态,海上安装工作量同比也有较大增长,尤其是海底管线铺设工作量增长较快.