〔中股业绩〕海油工程去年实现净利1.81亿元,同比上涨114.58%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)周五公告称,去年实现净利润1.81亿元人民币,同比上涨114.58%,主要原因在于公司严控成本,努力提高经营绩效.
2011年 2010年 同比增幅(%)
营业收入(亿元) 73.85 71.38 3.46
净利润(亿元) 1.81 0.84 114.58
基本每股收益(元) 0.05 0.02 150.00
公告并称,2012年预计工程量相比增长较快,全年预计先后运行25个大中型工程项目,其中南海海域12个,渤海海域8个,东海海域1个,海外项目4个,陆地建造工作量接近饱和状态,海上安装工作量同比也有较大增长,尤其是海底管线铺设工作量增长较快.
海洋工程周四收报5.40元,最近一个月累计下跌10.89%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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