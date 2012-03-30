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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:29 BJT

〔中股业绩〕海油工程去年实现净利1.81亿元,同比上涨114.58%

路透上海3月30日电---中国海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)周五公告称,去年实现净利润1.81亿元人民币,同比上涨114.58%,主要原因在于公司严控成本,努力提高经营绩效.

2011年 2010年 同比增幅(%)

营业收入(亿元) 73.85 71.38 3.46

净利润(亿元) 1.81 0.84 114.58

基本每股收益(元) 0.05 0.02 150.00

公告并称,2012年预计工程量相比增长较快,全年预计先后运行25个大中型工程项目,其中南海海域12个,渤海海域8个,东海海域1个,海外项目4个,陆地建造工作量接近饱和状态,海上安装工作量同比也有较大增长,尤其是海底管线铺设工作量增长较快.

海洋工程周四收报5.40元,最近一个月累计下跌10.89%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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