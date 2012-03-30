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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:29 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货前日大跌后仅小幅反弹,关注USDA作物报告

路透悉尼3月30日电---美国小麦期货周五在亚洲市场早盘上升约0.6%,在前日大跌3%后仅扳回部分跌幅.市场在美国作物报告于1230GMT出炉之前保持谨慎,出脱多头仓位.

玉米和大豆期货亦在海外市场下挫后仅小幅反弹.

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