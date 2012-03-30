〔路透调查〕香港股市2012年料将上扬25%,恒指到年底达23,000点

* 恒生指数到2012年中料为22,200点,年底达到23,000点

* 2012年料将上涨25%,2011年为下滑20%

* 中国宏观经济稳定是关键

* 短期内业绩将指引市场走势

路透香港3月29日电---路透对市场策略师的调查显示,香港股市恒生指数.HSI今年料将上涨25%,且上半年的涨势会一直持续到下半年,因中国经济稳定扶助港股复苏.

恒指今年迄今已经上涨12%.过去一周路透调查中15名受访策略师的预期中值显示,该指数到年底料将升至23,000点,或从周四收盘水准20,609.39点再上升12%.

对经济成长敏感的板块表现一直领先,直到本月稍早涨势停滞,因企业财报季之前卖空增加.该板块去年受挫最为严重.

若本季守住这些涨幅,恒生指数将录得19年来最佳年度开局.但上涨的同时成交稀薄,显示经历去年港股大跌20%后,重回市场的投资者相对较少.

"在中国经济形势更为明朗之后,今年稍晚会有某种形式的企业业绩修正,这或许会支撑市场,不过油价和欧洲方面不能出任何意外."海通国际证券的股票策略师黄薰辉(Edward Huang)说.

**中国稳定料为关键**

中资股占港股市值的约60%,市场普遍认为这里是外资最乐于采用的投资中国途径,因此港股表现很大程度上取决于中国经济前景.

3月9日公布的一系列数据显示,中国经济正迈向软着陆,缓解了投资者对于急剧放缓的忧虑,并表明中国有进一步放宽政策以支持经济成长的足够空间.

根据汤森路透StarMine,在刚刚超过半数的公布了2011年业绩的中资企业中,有71%的企业业绩逊于预估,一定程度上反映了中国经济成长放缓对国内企业的影响.

周二出炉的数据显示,今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.这是显示中国经济疲弱的最新迹象.[ID:nSB1456174]

尽管分析师仍预计中国将进一步放宽政策以提振经济成长,但中国领导人将今年经济增速目标从8%下调至7.5%后,让这种预期降温.

不过市场观察家相信,中国经济将在下半年稳定下来.根据汤森路透I/B/E/S,目前港股预估市盈率为10.1(即交易价格为预估获利的10.1倍),为2007年10月所创纪录高位的一半.(完)